“Incomprensibile la vicenda dell’Igp del Bergamotto. Si faccia chiarezza”

“La vicenda dell’Igp del bergamotto lascia molto perplessi. Bisogna chiedersi perché il presunto passo indietro della regione e le ragioni di tali condotte. Da quanto si legge sui media la definizione del percorso per il riconoscimento dell’Igp Bergamotto di Reggio Calabria era quasi concluso, dopo anni di attesa“. Lo dichiara il Commissario Regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno.

“Improvvisamente, e sembra senza alcuna concreta ragione, si segnala che la regione ha avuto un ripensamento! Ci chiediamo il perché e, comunque, la Lega non è su questa posizione. Non possiamo affermare, allo stato, altro, non conoscendo cosa sia successo, ma faremo di tutto per comprendere gli accadimenti e rendere il percorso il più trasparente possibile“, conclude Saccomanno.

