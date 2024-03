StrettoWeb

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sull’autostrada Messina-Palermo tra Rometta e Milazzo. Un’auto, con quattro giovani a bordo, si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e varie ambulanze per trasportare i feriti nel più vicino ospedale.

