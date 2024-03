Incidente in Puglia, Francavilla si prepara a dire addio alla giovane Marcella

StrettoWeb

Marcella Risoli era una giovane di 26 anni, madre di Caterina, appassionata cosplayer e che lavorava per il suo futuro. La ragazza, corsista presso un ente di Corigliano-Rossano, cercava in tutti i modi di apprendere ed aprire i suoi orizzonti, anche lasciando per poco tempo la sua piccola di 6 anni per partecipare alle manifestazioni dove, con i costumi di personaggi di fumetti, metteva in mostra tutta la sua arte.

Ed è proprio di ritorno da uno di questi raduni, in Puglia, che Marcella ha perso la vita. Morta sul colpo insieme ad altri due giovani calabresi, Silvia e Antonio, sulla statale 100 nei pressi di Mottola. Tutta la comunità di Francavilla Marittima, paesini in provincia di Cosenza, piange la sua prematura scomparsa. Le foto di amiche di scuola si sovrappongono ai ricordi delle serate insieme e ad i pensieri rivolti alla sua bambina, rimasta orfana troppo presto. I funerali di Marcella saranno celebrati martedì 20 marzo, alle ore 15:30, presso la Chiesa Santa Rita da Cascia del suo paese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.