Incidente a Palermo: auto contro una palma, 23enne in gravi condizioni

Un brutto incidente si è verificato a Palermo, nella zona della via Oreto, dove un giovane di 23 anni è andato a sbattere contro una palma con la sua auto. Il ragazzo è in gravi condizioni per via del violento impatto. Per estrarre l’automobilista è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Brancaccio.

Il ferito è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Civico in codice rosso. Sono stati eseguiti gli esami tossicologici e alcolemici per accertare le condizioni del giovane alla guida. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale.

