Incidente sull’A2 a Cosenza: scontro tra camion e auto

Mattinata di tensione sull’Autostrada A2 a causa di un incidente che ha bloccato il flusso di traffico: un mezzo pesante ed un’autovettura si sono scontrate nei pressi dello svincolo di Cosenza Sud alle 8 e mezza circa. Nell’impatto non si registrano feriti gravi ma il sinistro ha provocato un rallentamento nel flusso veicolare non indifferente. Sul posto presenti i Vigili del Fuoco e le volanti della Polizia Stradale insieme ad un’ambulanza del 118 per le cure del caso.

