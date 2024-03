Incidente a Corigliano-Rossano: auto perde il controllo in curva

StrettoWeb

Incidente in pieno centro nello scalo rossanese della città di Corigliano-Rossano. Una Smart nera, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo mentre stava percorrendo via Antonio Lavia finendo la sua corsa contro un muretto. L’auto ha subito danni nella parte anteriore e nell’urto, entrambi gli airbag sono esplosi. Fortunatamente, il conducente coinvolto non ha riportato ferite. Sul posto è intervenuto il carroattrezzi che ha portato via il veicolo danneggiato.

