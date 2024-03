StrettoWeb

La NSA 572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni dal km 39.000, a causa di un incidente, in località Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia.

Il personale di Anas è impegnato sul posto nelle verifiche tecniche per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Il traffico è deviato sulla viabilità locale.

