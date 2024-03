Non solo Ponte sullo Stretto: iniziati i lavori del Tunnel subportuale di Genova, il primo sottomarino in Italia

StrettoWeb

Giornata importante oggi per Genova e per l’Italia che vuole vantaggio e sviluppo attraverso le infrastrutture. In attesa dell’apertura dei cantieri per il Ponte sullo Stretto, prevista per questa estate, oggi nel capoluogo ligure è stato dato ufficialmente il via ai lavori per il Tunnel subportuale. Si tratta del primo tunnel sottomarino d’Italia e del più largo d’Europa. Una sirena ha suonato e una ruspa si è simbolicamente messa in moto: così è iniziata la cerimonia. Presenti i Ministri Salvini e Piantedosi, che si sono poi recati in Prefettura per la firma del protocollo sulla legalità.

Così si legge in una nota del MiT. “Firmato in Prefettura il Protocollo di legalità per la realizzazione del tunnel subportuale di attraversamento della città di Genova. Al tavolo, moderato dal prefetto Cinzia Torraco, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il viceministro Edoardo Rixi, il presidente di regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, il commissario straordinario dell’autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale Paolo Piacenza, il Presidente di Aapi Elisabetta Oliveri, l’Amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi. Firmatari anche le associazioni sindacali di categoria e il direttore dell’Ispettorato del lavoro di Area metropolitana di Genova. Così una nota del Mit”.

Come sarà il Tunnel subportuale di Genova: costi e tempi di realizzazione

Il tunnel è lungo 3,5 chilometri, quasi come il progetto del Ponte sullo Stretto, lungo 3,6 chilometri, e i veicoli potranno viaggiare fino a 70km/h. E’ l’opera principale di compensazione del crollo del Ponte Morandi che Autostrade per l’Italia ha inserito nell’accordo sottoscritto con Ministero delle Infrastrutture, Regione Liguria, Comune e Autorità di sistema portuale. Il primo colpo di ruspa ha iniziato a demolire il magazzino Csm nell’area portuale di San Benigno, da dove inizieranno i lavori di scavo per calare la grande talpa che passerà sotto il mare dentro al porto.

L’opera dovrebbe costare un miliardo di euro, costi aumentati per i rincari delle materie prime rispetto ai 700 milioni preventivati. Richiederà un impegno di 5 anni di lavori. Il tracciato si svilupperà lungo l’asse ponente-levante e arriverà alla Foce, a levante, in viale Brigate Partigiane, vicino all’area della Fiera dove si svolge il Salone Nautico. Il tunnel è costituito da due gallerie principali separate, una per ogni direzione di marcia, del diametro esterno di scavo di 16 metri, che lo farà diventare il quarto tunnel per diametro al mondo, a una profondità massima di -45 metri. L’apertura al traffico è prevista ad agosto 2029. Con il tunnel in funzione si risparmieranno più di 1 milione di ore di viaggio ogni anno con ricadute positive anche in termini ambientali. Genova avrà alla fine 10 ettari di nuovi parchi urbani con percorsi ciclopedonali.

Piantedosi: “faccio i complimenti a Genova”

Oggi è “una giornata molto importante perché si dà avvio a una grandissima opera infrastrutturale per la città di Genova e per il sistema Paese. Lo faremo, e la mia presenza è per questo motivo, facendo tesoro anche delle esperienze del recente passato come per il ponte Morandi garantendo celerità ma nello stesso tempo presidio di legalità”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Piantedosi alla cerimonia di inaugurazione dei lavori per il tunnel subportuale di Genova.

“Faccio i complimenti a Genova. La tragedia di Ponte Morandi rimane tale ma questa è anche una grande occasione. Abbiamo la migliore legislazione al mondo e lo abbiamo dimostrato qui a Genova con le migliori pratiche. Per questo firmeremo oggi un buon protocollo sulla legalità che rilancerà l’esperienza in materia e che andrà oltre affermazione trasparenza e delle pratiche anticorruzione. Sarà una grande scommessa come per ponte Morandi ma si può fare e si può fare in tempi celeri e presidiando la legalità”.

Rixi: “opera importante per il futuro”

Il tunnel subportuale di Genova è “un’opera importante per il futuro di Genova. Dobbiamo fare in modo di ridurre gli spostamenti dei materiali di scavo coordinandosi con tutto il materiale che serve per i riempimenti e la nuova diga del porto di Genova, che arriverà in parte da questo cantiere. C’è una sinergia che consentirà di ridurre i flussi di traffico – ha concluso – altrimenti con la mole di lavori previsti nel quadrante genovese rischieremmo di intasare le autostrade ancora di più”. E’ quanto ha affermato il viceministro Edoardo Rixi.

Il Sindaco Bucci: “sono contento che si inizi a lavorare

“La giornata è importante perché il progetto di Genova, la Genova del futuro, dei prossimi 20-30 anni ha bisogno anche del Tunnel e io sono molto contento che a questo finalmente si cominci a lavorare. Ovviamente noi non abbiamo finito ma abbiamo fatto il nostro lavoro per far sì che questo succeda”. Così il Sindaco di Genova Marco Bucci all’inaugurazione dei lavori per il Tunnel subportuale. “Ricordiamoci che il Tunnel non è importante solo per sé, ma fa parte di quel disegno strutturale che comincia a Levante col Waterfront di Levante e finisce a Ponente con la passeggiata di Voltri e sono tutte cose che vanno messe a posto e in mezzo c’è la città con tutti i suoi grandi progetti – ha concluso -: dalle metropolitane allo sky metro alla funivia al Watefront di Levante come dicevo, alla rigenerazione urbana del centro storico e della parte di Sampierdarena, oltre a quella di Sestri che sta per arrivare”.

Il Presidente ligure Toti: “è un sogno che diventa realtà”

“Il tunnel subportuale è un sogno che Genova coltiva da almeno quattro decenni, se ne è parlato tanto, oggi finalmente quel sogno diventa realtà, credo che non sia una cosa da poco. È un piccolo passo avanti rispetto alla tragedia del crollo del ponte Morandi: credo che se mai questo tunnel avrà un nome, andrà dedicato alle 43 vittime”. Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti alla cerimonia di inaugurazione dei lavori del tunnel subportuale di Genova. “Tutti noi abbiamo imparato qualcosa da quella tragedia – ha concluso Toti: delle infrastrutture bisogna prendersi cura e vanno costruite in modo tale che siano sempre più moderne ed efficienti. Avere imparato qualcosa da una tragedia non la rende meno dolorosa, ma quantomeno ci fa fare un passo avanti”.

L’A.D. di Autostrade Tomasi: “opera di ingegneria di assoluta eccellenza”

“Il tunnel subportuale di Genova è il primo tunnel sottomarino realizzato in Italia, il più grande in Europa e il quarto al mondo per diametro”. Lo ha sottolineato l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi presentando il progetto alla cerimonia che ha segnato questa mattina il via ufficiale ai lavori con la demolizione di un capannone da 25 mila metri quadrati. “E’ un’opera di ingegneria di assoluta eccellenza anche riguardo alle tecnologie per la sicurezza – ha detto Tomasi – e l’iter autorizzativo è certamente da record perchè in meno di un anno abbiamo aperto i lavori. Questo dimostra che volendo fare le cose ci si riesce”.

