Il Presidente del MessinaCon ospite all’Officina del Sole

Venerdi 8 Marzo alle ore 18:30, Giuseppe Mulfari uno dei tre presidenti di StrettoCrea e fondatore del MessinaCon sarà ospite all’officina del sole per parlare di eventi a Messina passati e futuri e soprattutto del MessinaCon che, vi ricordiamo, ritornerà quest’anno con tre date dal 30 Agosto all’1 di Settembre.

Vi ricordiamo che è importante prenotare il vostro posto, scrivendo un messaggio ai nostri profili social e soprattutto venire con una buona dose di curiosità!

Giuseppe Mulfari classe ‘89 inizia il suo percorso , nel 2002, come collezionista di props e oggetti di scena di Ritorno al Futuro, collezione che ad oggi conta circa 2500 pezzi. Nel 2010 apre la fumetteria la Torre Nera dove ospiterà personaggi come Immanuel Casto e Daniele Fabbri portando nel 2015 alla prima edizione del festival del Fumetto “MessinaCon”.

Nel 2015 curerà la mostra di Ritorno al Futuro a Catania per Etnacomics, a Cosenza per il Cosenza Comics e a Messina proprio in occasione del MessinaCon e Uci Cinemas. Nel 2020 fonda StrettoCrea che sarà fucina di eventi come StrettoGames, MessinaCon e la mostra di Ritorno al Futuro e lo spettacolo teatrale ” Vegeta è Morto” di Gianluca Iacono. Ha curato anche nel 2017 i contenuti del dvd di Doctor Who, oltre ad aver tradotto tutta la serie classica.

