Il Premier Meloni a Potenza per siglare l’accordo di coesione e sviluppo

Dopo la mattinata a Campobasso, il premier Giorgia Meloni è arrivata a Potenza in Basilicata. Anche il ministro per le Riforme e la semplificazione Elisabetta Casellati è arrivata all’università della Basilicata, dove è attesa a breve la cerimonia per la firma tra il governo e la regione Basilicata alla presenza della presidente del consiglio e del governatore della regione Vito Bardi.

“La firma dell’Accordo di coesione, oggi a Potenza, da parte della premier Meloni rappresenta un patto tra Stato e Regione Basilicata per lo sviluppo concreto dei territori. Dei 32,4 miliardi di euro dei fondi per lo sviluppo e la coesione, 945 milioni spetteranno alla Basilicata. Per evitare il solito sperpero di denaro pubblico, come sottolineato a più riprese dalla stessa Giorgia Meloni e dal ministro Raffaele Fitto, i nuovi patti di coesione sono stati attentamente valutati sulla base dell’effettivo sviluppo che possono portare ai territori e sulla base di un cronoprogramma dettagliato che ne assicura la realizzabilità. Spendere bene e meglio è il criterio che il governo Meloni si è prefissato come obiettivo”, ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Rosa.

“Questa sera a Potenza andrà in scena la prima passerella governativa in vista delle elezioni regionali in Basilicata. Uno schema già visto, che si ripeterà nelle prossime settimane con tutti i componenti del governo, che sfileranno in spregio a ogni decenza istituzionale. Un vero insulto all’intelligenza lucana che saprà riconoscere chi fa false promesse da chi presenta una vera alternativa per il rilancio della regione”, così il deputato democratico, vicepresidente del gruppo del Pd della Camera, Toni Ricciardi.

