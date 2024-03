Il MArRC di Reggio incontra l’Ente Nazionale Sordi Calabria

StrettoWeb

Martedì 26 marzo il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Fabrizio Sudano, ha incontrato una delegazione dell’Ente Nazionale Sordi guidata dal Presidente del Consiglio Regionale ENS Calabria Cav. Antonio Mirijello e dal Presidente della Sezione ENS di Reggio Calabria Santoro Favasuli, per discutere di alcune prossime iniziative che riguardano l’ENS e le persone sorde.

Vari gli argomenti e gli obiettivi dell’incontro, fra cui la sigla di un accordo di collaborazione per la promozione e comunicazione di iniziative e attività comuni ai due enti.

“Il MArRC sta lavorando senza soluzione di continuità al potenziamento dell’accessibilità culturale del museo – ha dichiarato il direttore Fabrizio Sudano – al fine di abbattere le barriere della piena fruizione delle ricche collezioni del museo. In questo percorso di fondamentale importanza è l’attività di ascolto e confronto che stiamo portando avanti con le varie realtà attive sul territorio che rappresentano persone con disabilità o esigenze di accoglienza differenziate. La collaborazione tra museo ed ENS ha radici profonde, ed è mia intenzione operare al fine di valorizzare questa sinergia nel prossimo futuro“.

In biglietteria è disponibile il servizio video guida LIS e IS per sordi per la visita videoguidata alle collezioni del Museo. Inoltre è prenotabile tramite CoopCulture – il concessionario dei servizi aggiuntivi del museo – il servizio a pagamento di guida con interprete per le persone sorde.

Il MArRC è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario continuato dalleore 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:30. Fino ai 18 anni l’ingresso è sempre gratuito. Tutte le info su www.museoarcheologicoreggiocalabria.it

Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura consultabili online, con possibilità di prenotazione per singoli e gruppi. Prenotazioni, servizi aggiuntivi e biglietteria sono gestiti da Coopculture. Per prenotare la visita: 0639967600 (attivo lun-dom 9-18), per info e prenotazioni settore Didattica/Scuole: 0639967600 e edu@coopculture.it; per prenotazioni Gruppi: 06 39967600 e tour@coopculture.it

