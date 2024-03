Grandi festeggiamenti per i 100 anni delle suore a Spezzano Albanese

StrettoWeb

La Comunità di Spezzano Albanese festeggia il centenario della presenza delle Figlie di Maria Ausiliatrice nella cittadina arbëreshe. Le amate suore salesiane, infatti, giunte a Spezzano nel 1924, da subito sono diventate una presenza importante che, nonostante la carenza di vocazioni, sotto il segno vincente degli insegnamenti di don Bosco, resiste e dona al tessuto sociale spezzanese luce e vigore, fornendo sempre nutrimento a schiere di nuove generazioni.

Oggi come allora, le suore sono punto riferimento per la comunità arbëreshe, un laboratorio di idee creative che tiene saldo il vissuto della cittadina, offrendo opportunità di crescita e formazione.

Alla luce di tutto questo, quindi, la Comunità festeggia il centenario per tutto il 2024. Le celebrazioni sono iniziate nel mese di gennaio in concomitanza con la festa di don Bosco e sono proseguite fino ad oggi con una serie di iniziative. Il prossimo appuntamento è fissato a martedì 19 marzo alle ore 20 quando, in occasione del falò di San Giuseppe, nel piazzale del Carmine, sarà inaugurata un’anteprima della mostra fotografica storica sui 100 anni di attività a Spezzano.

Il mese di aprile sarà dedicato allo sport con una serie di iniziative sportive, mentre nel mese di maggio sarà la volta della premiazione del concorso per le scuole, i festeggiamenti di Maria Ausiliatrice e altre attività che mettono sempre al centro l’Istituto e le suore di Spezzano.

