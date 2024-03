Grande successo per il “dizionario biobibliografico degli sportivi eccellenti di Reggio Calabria e della sua provincia”

StrettoWeb

Il Salone delle Conferenze della Città Metropolitana di Reggio Calabria era gremito di persone quando il Maestro Pasquale Nucara, reggino, classe 1934, insegnante, atleta, dirigente, giudice di gara, stella d’oro coni al merito sportivo, diploma d’onore Fidal ed un curriculum lunghissimo di un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio dello sport, dell’istruzione e della cultura, ha presentato il suo “dizionario biobibliografico degli sportivi eccellenti di Reggio Calabria e della sua provincia”.

Una pubblicazione che lo ha impegnato per quasi tredici anni (dal 2011) a reperire notizie di 1071 reggini, di cui 109 donne, 411 pagine che suscitano interesse e curiosità ed inducono a ricercare il proprio nome, quello di un amico, di un parente, che, puntualmente, viene ritrovato corredato di foto, di risultati sportivi, di incarichi e di particolari storici.

Alla presentazione del “Dizionario Biobibliografico”, moderata dal Presidente della “Fortitudo 1903” e giornalista, Prof. Riccardo Partinico, sono intervenuti il Sindaco della Città Metropolitana, Avv. Giuseppe Falcomatà, il Delegato Provinciale del CONI, Dott.ssa Marisa Lanucara, lo Storico, Prof. Giuseppe Caridi, la Presidente regionale di Federvela, Prof.ssa Valentina Colella, il Consigliere nazionale del Panathlon, Dott. Antonio Laganà, il giornalista RAI, Tonino Raffa.

In platea tra i decani dello sport erano presenti il Prof. Giuseppe Pellicone, il Dott. Franco Catalano e l’Avv. Michele Salazar, la Stella d’Oro CONI al Merito Sportivo Dott.ssa Paola Tripodi, il Dott. Walter Malacrino Segretario regionale di Sport e Salute, i presidenti delle associazioni: Antonino Zampaglione (Associazione Stelle e Palme al Merito Sportivo), Mimmo Praticò (Presidente Onorario del CONI-Calabria), Alessandra Benedetto (Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia), la Prof.ssa Rossella Zoccali, Direttore del Museo dello Sport “Gennaro Portanova”, le Prof.sse di Scienze Motorie e Sportive Daniela Cimino e Tiziana Filocamo, il Dott. Nuccio Barillà di Legambiente, la rappresentante del Circolo Tennis “Rocco Polimeni”, Dott.ssa Mirella Travia, Paolo Basile del Tiro a Segno Nazionale, il Prof. Luigi Tripodi (Presidente regionale UTIS), l’ing. Giorgio Ghittoni (Federazione Dama), Tino Scopelliti e Peppe Agliano (Dirigenti nazionali ASI), il campione di Tiro a Volo Antonino Barillà, i familiari di Michele Rossetti, numerosi altri rappresentanti del mondo dello sport ed i familiari dell’Autore che amorevolmente hanno voluto sponsorizzare la pubblicazione del “Dizionario” che era stato ultimato sin dall’anno 2019.

Scrive tra l’altro il Maestro Nucara: “Ho cercato aiuto sempre. Nel 2015 un amico al quale avevo chiesto notizie del padre, mi dice lo dobbiamo fare bello il profilo di mio padre, ti telefonerò. non ha telefonato. Un altro, la mia fotografia? Grazie, appena posso. Non ha potuto. Tanti mi hanno risposto “si ti farò avere il mio curriculum ce l’ho pronto”. Non è mai arrivato. Telefono, la risposta è sempre quella. Ed il tempo passa, e questo dizionario si… inceppa, e la mia schiena si piega.”

Al termine della conferenza le interviste dei giornalisti e le dediche sulla prima pagina del “dizionario” che può essere reperito nelle librerie della città.

