Grande successo a Reggio Calabria per il primo seminario “Math in Action”

Il primo seminario della serie “Math in Action“, intitolato “Ponti Musei e Colori: un approccio informale alla Geometria Computazionale“, si è tenuto con grande successo venerdì 22 marzo presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Introdotta dal prof. Francesco Oliveri dell’Università di Messina, che ha illustrato gli scopi delle iniziative di Terza Missione, la sessione ha segnato l’inizio di una serie di incontri progettati per avvicinare il pubblico alla matematica contemporanea in modo innovativo e coinvolgente.

Il relatore, Giorgio Nordo, ha catturato l’attenzione dei presenti con esempi concreti che legano la matematica all’arte, alla storia e alla vita quotidiana. La dimostrazione pratica di come la Geometria Computazionale influenzi il mondo circostante ha stimolato un dialogo attivo e stimolante con tutti i partecipanti.

Il seminario ha visto la presenza dei membri del Comitato Scientifico-Organizzatore: oltre a Francesco Oliveri, Antonio Galletta, Matteo Gorgone, Angela Misiano, e Patrizia Rogolino hanno partecipato attivamente all’evento, evidenziando il forte legame tra le istituzioni accademiche coinvolte e il loro impegno nella divulgazione scientifica.

Il dialogo aperto e la qualità degli interventi hanno evidenziato l’interesse specifico dei partecipanti, rivelando come il tema della Geometria Computazionale possa essere accessibile e affascinante anche per un pubblico non specializzato. Questa interazione ha creato una base solida per i futuri incontri della serie “Math in Action”.

La serie proseguirà venerdì 5 aprile alle ore 16:00 con il seminario “Scelte vincenti: una introduzione alla teoria del Decision Making“, a cura del dott. Carmelo Nucera e si terrà ancora presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti in via XXV Luglio 10, Reggio Calabria. Il prossimo appuntamento promette di essere un’ulteriore occasione per esplorare la matematica in contesti quotidiani e decisionali, continuando il dialogo aperto e costruttivo iniziato in questo primo incontro.

“Ricordiamo che l’evento è completamente gratuito, ma i posti sono limitati. Pertanto, per assicurarsi un posto tra il pubblico e ricevere, al termine del ciclo di seminari, un attestato di partecipazione, è indispensabile registrarsi online attraverso il modulo disponibile al seguente indirizzo https://mathinaction.eventbrite.it o visitando il sito web ufficiale all’indirizzo www.mathinaction.it.

Vi aspettiamo per proseguire insieme questo percorso di scoperta, dialogo e apprendimento“.

