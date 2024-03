Gol e spettacolo tra Gela e Messana: finisce 2-2

StrettoWeb

La Messana va in trasferta sul campo di un Città di Gela in classifica ai margini della zona play-off. Partita, quindi, con un alto tasso di difficoltà per i ragazzi di mister Patti che lascia in panchina Gusso mentre in porta, senza Sanneh, va ancora una volta il giovane Lima. Alcune assenze in casa gelese con alcuni squalificati.

La partita

Il commento alla gara dell’ufficio stampa della Messana. “5′ il Gela va in vantaggio con Lo Giudice che dribbla un avversario sulla sinistra e fa partire un diagonale con la palla che s’infila nell’angolino basso. 22′ infortunio per Biondo, sostituito con Genovese. 25′ punizione per la Messana con palla leggermente alta sopra la traversa. 27′ spunto di Signatè innescato da Lo Giudice ma il suo tentativo sbatte su Lima. 31′ contropiede del Gela con Resouf che non riesce a superare Lima. 35′ punizione di Corso diretta verso il primo palo, para Di Martino. 38′ contropiede del Gela e stavolta Resouf salta Lima e deposita in rete. occasione per la Messana con Corso, salva Longo che manda in area.42′ ammonito Corso. 44′ ammonito Ginagò. Cannavò ruba palla ad Alves Da Silva e sfiora la rete. 46′ Genovese tenta la via della porta, para Di Martino”.

“Ad inizio ripresa cambi sia nel Gela che metteva dentro Veca al posto di Messina e poi Ferrigno fuori Rechichi. Nella Messana Gusso e Farfaglia prendevano il posto di Ginagò e Pantano. 8′ ammonito Cannavò. 9′ Entra Barbera, fuori Rando. 17′ Resouf vicino al terzo gol, salva Lima. 19′ occasione per Cannavò ma Di Martino difende bene la propria porta. 22′ occasione per Alves da cui parte un tiro cross su cui non arrivano gli avanti del Gela. Molti minuti di interruzione per l’infortunio di Ficara che deve lasciare il campo. 27′ Al suo posto Bertuccelli. Lancio di Lima verso Genovese il cui tiro è contrato in angolo da Longo.37′ Ultimo cambio nel Gela, dentro Azzolina fuori Trepiedi. 39′ Vicina al gol la Messana con Di Martino che salva. 42′ ammonito Azzolina. 43′ accorcia la Messana sugli sviluppi di una punizione, colpo di testa verso il secondo palo dove Bertuccelli trova la rete. 45′ la Messana attacca e Genovese tenta il diagonale che Di Martino para in due tempi. Sono 7 i minuti di recupero. Continui cambi di campo nel recupero con le due squadre che replicano, la Messana sull’ultimo calcio al 52′ d’angolo pareggia con Cannavò. Si chiude qui la gara con l’insperato ma voluto pareggio dei messinesi”.

Gela-Messana 2-2, il tabellino

Marcatori: 5′ pt Lo Giudice, 38′ pt Resouf, 43′ st e 52′ st Cannavò.

Gela: Di Martino, Messina (1′ st Veca), Bellomo, Rechichi (1′ st Ferrigno), Trentacoste, Longo, Resouf, Treppiedi (37′ st Azzolina), Signate, Alves Da Silva, Lo Giudice. A disposizione: Galesi, D’Agosto, Cagi, Strabone, Catania Strazzeri.

Messana: Lima, Fragapane, Misiti, Ficara (27′ st Bertuccelli), Ginagò (1′ st Gusso), Pantano (1′ st Farfaglia), Biondo (23′ pt Genovese), Bonasera, Cannavò, Corso, Rando (9′ st Barbera). A disposizione: Arena, Viscuso, Passari, Russo. All. G.Patti

Arbitro: Alessio Marino di Acireale. Assistenti: Sebastiano A. Grasso di Acireale e Claudio Coletta di Catania

Ammoniti: 42′ pt Corso (M), 44′ pt Ginagò (M), 42′ st Azzolina (G), Alves (G)

Angoli: 5 -5

Recupero: 3′ – 7′

