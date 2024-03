Giro di vite sulla sicurezza stradale: arrivano nuove leggi più severe

StrettoWeb

“La recente approvazione del disegno di legge sulla sicurezza stradale da parte della Camera dei Deputati rappresenta un risultato significativo frutto di un approfondito confronto tra diverse parti coinvolte. Questo nuovo provvedimento, che si propone di riformare un codice vecchio di decenni, pone l’accento sulla prevenzione, sull’educazione e sull’aggiornamento di sanzioni e norme per garantire una maggiore sicurezza sulle strade“. E’ quanto si legge in una nota stampa di Lega Calabria.

“Di fronte alle inaccettabili stragi che continuano a verificarsi sulle nostre strade, l’obiettivo principale di questa riforma è quello di salvare vite umane e proteggere i cittadini. Il confronto con tecnici, associazioni e amministratori del territorio ha contribuito a plasmare un testo di legge che si prefigge di essere di buonsenso e di tutela per tutti i cittadini.

Ora il passaggio in Senato sarà fondamentale per ottenere il via libera definitivo e garantire l’applicazione di norme più aggiornate e efficaci. Questo sarà un ulteriore passo avanti verso la creazione di un contesto stradale più sicuro e rispettoso per tutti. Giacomo Francesco Saccomanno, commissario Lega Calabria, si congratula per questo importante risultato col Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per l’impegno profuso sulla sicurezza stradale e affinché il testo di legge sulla sicurezza stradale continui il suo percorso legislativo con successo, garantendo la protezione di tutti i cittadini“, conclude la nota stampa.

