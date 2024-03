Gioventù Nazionale Reggio Calabria presenta: “Stronger Together: il tempo delle Donne”

StrettoWeb

La Federazione Metropolitana di Gioventù Nazionale Reggio Calabria, movimento giovanile di FdI, si ispira al principio fondamentale della Politica fatta a servizio del Bene Comune. La Politica per GN è un atto d’amore nella difesa dell’interesse nazionale. Uno dei principali obbiettivi del movimento, sin dalla nascita, è quello di riportare al centro la partecipazione giovanile attraverso attività sul territorio. La città di Reggio Calabria, sempre più bisognosa di giovani che abbiano voglia di fare e che scelgano di rimanere nella propria città è uno dei cardini della Calabria per il movimento stesso.

L’attività svolta dai militanti sul territorio, e non solo, mira alla riqualificazione ed esaltazione di ciò che la città offre già per sua natura. Grazie ad incontri tematici, focus e attività di social media GN Reggio ha come fine ultimo quello di stimolare le coscenze dei più giovani, attraverso il confronto e i dibattiti cercando di arricchirli e renderli consapevoli.

A tal proposito, in occasione della ricorrenza di giorno 8, vuole presentare un’ iniziativa durante il Corso della quale si tratterà, ad ampio raggio, quella che è la figura della donna nella odierna società civile, lo spazio che ricopre nei vari contesti e, soprattutto, nei territori del Sud Italia.

PROGRAMMA INIZIATIVA: “STRONGER TOGETHER: il tempo delle DONNE”

VENERDI 8 MARZO ore 18:00 Palazzo San Giorgio, Comune di Reggio Calabria.

Inizio dei lavori: ore 18:15

Saluti Istituzionali:

Giuseppe Vacalebre, Presidente Regionale Gioventù Nazionale Calabria

Giuseppe Neri, Capogruppo FdI in Consiglio Regionale

Demetrio Marino, Capogruppo FdI in Consiglio Comunale Rc

Ersilia Cedro, Coordinatore FdI Reggio di Calabria

Interventi:

– On. Carmela Bucalo, Senatrice della Repubblica Italiana

– Avv. Giovanna Cusumano, Già Consulente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità

– On. Wanda Ferro, Sottosegretario al Ministero dell’Interno

Modera:

Maria Emanuela Arena, Presidente della Federazione Metropolitana Gioventù Nazionale Reggio Calabria.

Chiusura dei lavori: prevista alle ore 20:00

