Giovedì Santo 2024: i VIDEO da condividere su Facebook e WhatsApp

Il Giovedì Santo è entrato a far parte del Triduo con l’ultima riforma del Concilio Vaticano II. Esso è l’ultimo giorno di Quaresima e, con la Messa in Coena Domini, inizia il Triduo pasquale dove si celebra l’Ultima Cena di Gesù prima della sua Passione e si commemorano l’istituzione dell’Eucarestia e del Sacerdozio ministeriale e il comandamento dell’Amore fraterno.

Pasqua 2024, Giovedì Santo









