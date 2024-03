Giovani Locresi, il gruppo al lavoro per programmare le prossime attività

StrettoWeb

Si è riunito in questi giorni il consiglio direttivo del gruppo giovanile Giovani Locresi con l’obiettivo di programmare le attività da organizzare. “Un incontro – si legge nella nota – è stato all’insegna di un clima disteso, in cui godere di stimoli diversificati che tengano conto delle differenti

fasce di età, al fine di sostenere la crescita e rendere più significative le relazioni, emancipando la creatività e le abilità di ognuno. L’idea è quella di offrire un calendario variegato, con spettacoli teatrali e musicali, incontri, letture, conferenze, tavole rotonde e mostre, dove saranno affrontati molteplici temi dell’universo femminile”.

“Sfruttare le aree verdi e i centri sportivi dedicati ai giovani, avvicinarli e coinvolgerli il più possibile alla res pubblica. Sfrutteremo – concludono i giovani del direttivo – tale possibilità per conseguire una svolta di cambiamento e innovazione. Abbiamo in mente attività e laboratori culturali, artistici, multimediali rivolti a ragazze e ragazzi per ampliare il campo delle loro esperienze, condividendole con i coetanei e con gli adulti di riferimento”.

