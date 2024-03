Giornate FAI: passeggiata a Brancaleone Vetus e contest fotografico “Paesaggi di Calabria”

StrettoWeb

Per la Giornata Nazionale del Paesaggio 2024, il Gruppo FAI Giovani Locride e Piana insieme all’Associazione Calabria Condivisa, alla Pro Loco di Brancaleone ed a Kalabria Experience, vi invitiamo domenica 17 marzo ad un Archeotrekking alla scoperta della Città rupestre di Brancaleone Vetus. L’iniziativa, che si svolgerà in contemporanea in diverse città calabresi, è legata al contest fotografico “Paesaggi di Calabria”, che vedrà il materiale prodotto (foto o video) impiegato per la realizzazione di una tabella promozionale digitale che verrà installata all’ingresso del borgo antico di Brancaleone.

Al contest possono partecipare tutti: Fotografi professionisti, video amatori, foto amatori, semplici appassionati di escursionismo culturale.

Il percorso prevede un itinerario ad anello dell’intera collina su cui sorge Brancaleone Vetus. Fra ruderi, chiese, grotte, vicoli ed affacci panoramici a 360gradi sulle vallate circostanti, andremo alla scoperta degli Armeni di Calabria. Tutte le info sulla pagina Facebook FAI giovani Locride e Piana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.