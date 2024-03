Giornata nazionale delle vittime di Covid, bandiere a mezz’asta a Palazzo Campanella

StrettoWeb

Bandiere italiana ed europea esposte a mezz’asta nella sede del Consiglio regionale della Calabria a Reggio in occasione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus” (istituita nel 2021) . Lo ha disposto il presidente della massima assemblea legislativa calabrese Filippo Mancuso. “E’ importante – ha detto Mancuso – ricordare le innumerevoli persone falciate dalla tragedia pandemica, sapendo però che assieme al dovere civico della memoria, si ha anche la responsabilità di non abbassare la guardia”.

