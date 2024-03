Giornata del Riciclo: Corigliano-Rossano guarda alla moda responsabile

StrettoWeb

In occasione della Giornata Mondiale del Riciclo, la Scuola Secondaria di Primo Grado Leonardo Da Vinci-Amica di Corigliano Rossano ha organizzato un evento eccezionale dedicato al tema “Fast Fashion e Rifiuti Tessili”. L’evento, inserito nel quadro dell’educazione alla sostenibilità e alla responsabilità ambientale, ha riscosso un grande successo, emozionando e ispirando a un’azione concreta tutti i partecipanti.

L’aula magna della scuola si è trasformata in un palcoscenico di una vera e propria rivoluzione, dove studenti, genitori e docenti hanno dato vita a un’iniziativa straordinaria. Il Prof. Francesco Murrau ha aperto i lavori sottolineando l’importanza della manifestazione come culmine di un percorso educativo che ha coinvolto tutti i presenti. Ha espresso profonda gratitudine a quanti, con il loro impegno e dedizione, hanno contribuito alla realizzazione di questo grande evento.

Il Dirigente Scolastico, Prof. Mauro Colafato, ha introdotto un concetto chiave: “Rifiutili” invitando a riflettere sulle conseguenze di un consumo eccessivo. La visione del trailer del documentario “The True Cost”, tradotto e doppiato dagli alunni e presentato dalla Prof.ssa Cinzia Traino, ha acceso una scintilla nei cuori dei presenti. Il documentario ha rappresentato l’ispirazione per il percorso educativo intrapreso, alimentando l’immaginazione e stimolando l’azione.

Ogni docente ha collaborato con i propri studenti alla creazione di progetti originali e coinvolgenti, trasformando le aule in laboratori di creatività e innovazione. Dalla pagina Instagram al video, dai bozzetti di abiti al catalogo, dal redesign di capi di abbigliamento alle presentazioni PowerPoint, ogni singolo progetto ha raccontato una storia di impegno, speranza e cambiamento.

L’evento si è concluso in un clima di grande emozione e condivisione, dove voci e cuori si sono uniti per celebrare non solo il successo della giornata, ma anche l’inizio di una nuova era di consapevolezza e azione. Le parole della vicaria, Patrizia Straface, dei genitori, degli studenti e di alcuni professori invitati hanno risuonato con forza, mentre una performance musicale ha toccato il cuore di tutti, rendendo tangibile la potenza della collaborazione e dell’impegno.

La Scuola Leonardo Da Vinci-Amica si impegna a mantenere viva la fiamma dell’educazione alla sostenibilità e alla responsabilità sociale, formando le menti e i cuori dei suoi studenti per un futuro più luminoso e sostenibile.

