Giornata della Memoria: iniziative, incontri e laboratori promossi dal Csi e Libera Reggio Calabria

Parte ufficialmente domani, domenica 17 marzo, dal PalaCsi di Gallina, la settimana di iniziative, incontri e laboratori promossi dal Csi e Libera Reggio Calabria, in occasione della XXIX Giornata Della Memoria e dell’Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti di Mafia, che ricorre il 21 marzo. L’attività è inserita all’interno del progetto “Arianna fuori

dal labirinto”, selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. Numerosi i partner in campo per questa nuova esperienza di cittadinanza e partecipazione: associazioni sportive, associazioni culturali, famiglie e Istituzioni. Si parte con il “Match Day Experience” di Calcio a 5 per i ragazzi tra i dodici e quattordici anni, che si svolgerà domani al PalaCsi di Gallina; la prima delle tante attività pensate e programmate durante questa settimana ricca di occasioni per stare insieme e per fare memoria.

Nello spogliatoio si svolgerà il laboratorio “Lo spogliatoio della memoria”, percorso educativo guidato dall’Equipe Educativa Csi; durante le attività che si svolgeranno dal 17 al 24 marzo, inoltre, attraverso il laboratorio “la partita del ricordo e del racconto” tutte le squadre Csi partecipanti alla Fase Provinciale dei Campionati Nazionali di Pallacanestro, Pallavolo e Calcio a 5, prima di ogni gara ricorderanno una vittima innocente di mafia Calabrese. Un modo per fare memoria e approfondire tante storie spesso dimenticate. Saranno oltre quaranta i bambini, ragazzi e adulti che saranno ricordati durante i Campionati del Csi Reggio Calabria. Martedì 19, grazie alla preziosa collaborazione dell’Asd “Il Bianco e Nero”, si svolgerà il torneo giovanile di dama, all’interno del bene confiscato Samarcanda, gestito sapientemente dall’Arci. Verranno coinvolti bambini e ragazzi, nel ricordo di tante storie che hanno segnato il nostro territorio. Giovedì 21 marzo dalle ore 21.00 al centro sportivo Maestrelli Arghillà “Giocare è un diritto”, un goal di squadra contro mafia, povertà e marginalità: la polisportiva Arghillà a colori giocherà contro la polisportiva San Nicola Gallina, partita valevole per la fase provinciale del campionato nazionale di calcio a 5 CSI. Il 22, dalle ore 9.30, l’Istituto Comprensivo Gallico – Boccioni- Lazzarino accoglierà l’equipe Csi che svilupperà dei laboratori con gli studenti e le studentesse, avviando una riflessione sul tema della memoria. L’obiettivo è quello di contrastare, attraverso l’affermazione di un sentimento di cittadinanza attenta e responsabile, l’indifferenza che genera oblio, che continua a “uccidere” ogni giorno chi è già stato privato della propria vita dalla violenza mafiosa.

La settimana si chiuderà con la terza edizione del “Trofeo Polisportivo Dodò Gabriele”, giovane vittima di mafia. Sabato 23, a Gioia Tauro presso il Centro Sportivo Barbaro, in collaborazione con le associazioni “Angeli di Pollicino” e “Cantera Gioiese”, si terrà il Trofeo di Calcio a 5 Under 12 e Under 10. Domenica 24, al PalaColorCsi di Pellaro, il Torneo di Pallacanestro Sport&Go per i bambini e ragazzi tra i 9 e i 12 anni. Durante il festival saranno protagonisti anche i giovani ragazzi in messa alla prova. Infatti, in collaborazione con l’Ussm di Reggio Calabria, ragazzi in messa alla prova, o inseriti all’interno del circuito penale, hanno iniziato un significativo percorso di servizio e impegno, partecipando ai corsi formativi per Arbitri, Educatore Sportivo e Animatore Culturale – Sportivo.

