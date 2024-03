Gioia Tauro, Massimo Cananzi nominato commissario cittadino della DC

StrettoWeb

Massimo Cananzi è il nuovo commissario cittadino della Democrazia Cristiana a Gioia Tauro. “Cananzi, in sintonia con la dirigenza provinciale, promuoverà ogni opportuna iniziativa politica ed organizzativa per incrementare le adesioni al partito e per garantire la presenza nelle attività istituzionali comunali, contribuendo allo sviluppo della DC in Calabria – dichiara il segretario organizzativo nazionale, Pippo Enea -. A Cananzi gli auguri di buon lavoro”.

