Gioia Tauro, inaugurato il comitato elettorale di Simona Scarcella. Cannizzaro: “qui c’è bisogno di una svolta”

E’ stato inaugurato ieri sera il comitato elettorale di Simona Scarcella, candidato sindaco di Gioia Tauro. Sono intervenuti l’On. Giovanni Arruzzolo, Deputato della Repubblica e Coordinatore provinciale di Forza Italia e l’On. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Coordinatore regionale del Partito per la Calabria. Numerosi i cittadini presenti alla prima uscita del candidato sindaco.

Scarcella: “Gioia Tauro deve ripartire da zero”

Simona Scarcella, ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, ha detto: “Gioia Tauro deve ripartire da zero ed io sono pronta a mettermi in gioco perchè amo la mia città. Primo sindaco donna? Noi abbiamo una marcia in più”.

Cannizzaro e Arruzzolo: “il governo nazionale punta su Gioia Tauro”

Il parlamentare reggino Francesco Cannizzaro, a margine dell’inaugurazione, ha detto: “siamo qui per manifestare gratitudine per un programma innovativo e forte portato avanti da Scarcella e dai suoi amici. Qui serve una svolta. Il governo nazionale punta su Gioia Tauro“. Mentre deputato Giovanni Arruzzolo, ha rimarcato: “Simona è un’amica ed è una persona in gamba. Siamo qui per sostenerla”.

