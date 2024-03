I Giganti di Varapodio animano la Festa di San Giuseppe | VIDEO

StrettoWeb

La Festa di San Giuseppe è sinonimo di tradizione, soprattutto in Calabria: non solo è la celebrazione del Padre di Gesù ma anche di tutti i papà del mondo. A Varapodio, in provincia di Reggio Calabria, la festa ha animato le strade del paese con musica del folklore e la danza spensierata dei tradizionali Giganti. A farla da padrone, i tamburi che scandiscono il ritmo della tarantella: anche i più piccoli, come si evince nel video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, prendono parte alla festa.

A Varapodio si celebra la Festa di San Giuseppe

