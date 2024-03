Futuri medici a rapporto: l’Unical apre le iscrizioni al test di ammissione | INFO

StrettoWeb

È stato pubblicato il bando di ammissione per l’anno accademico 2024/2025 al corso di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università della Calabria in Medicina e Chirurgia TD (Tecnologie Digitali), classe di laurea LM-41. Per accedere alla selezione è necessario sostenere il test di ammissione che si svolgerà in due date, il 28 maggio e il 30 luglio 2024.

Può partecipare al concorso chi è già in possesso del titolo di scuola secondaria superiore o lo conseguirà nell’anno scolastico in corso. Al 1° anno sono disponibili 119 posti (di cui 4 per cittadini non-UE residenti all’estero). La procedura di ammissione si divide in quattro fasi.

1. Domanda su Universitaly

Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione al test esclusivamente in modalità online attraverso il portale www.universitaly.it. L’iscrizione online è attiva dal 3 aprile fino alle 15:00 del 17 aprile 2024 (indipendentemente dalla data di test scelta).

Al momento dell’iscrizione il candidato deve selezionare da un apposito elenco la sede nella quale intende recarsi per svolgere le prove. Anche l’Università della Calabria ospiterà i test nelle proprie aule.

2. Iscrizione su Esse3 e test d’ammissione

È necessario effettuare la registrazione su Esse3 Unical (solo se non già registrati) e successivamente compilare la domanda di partecipazione al concorso. È obbligatorio il pagamento, tramite sistema PagoPA (qui la guida), del contributo di 60 euro.

Se si sceglie di sostenere il test il 28 maggio, tale procedura può essere effettuata dal 3 aprile al 22 aprile; per la data del 30 luglio, invece, dal 4 luglio al 23 luglio. È consentita la partecipazione ad entrambe le date e, ai fini dell’inserimento in graduatoria, i candidati possono utilizzare il migliore dei risultati conseguiti.

Il test, della durata di 100 minuti, consiste nella soluzione di 60 quesiti con 5 opzioni di risposta sui seguenti argomenti: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi (4 domande); ragionamento logico e problemi (5 domande); biologia (23 domande); chimica (15 domande); fisica e matematica (13 domande). I quesiti del test di ammissione saranno estratti da un’apposita banca dati da almeno 7.000 quesiti che sarà pubblicata sul sito accessoprogrammato.mur.gov.it.

Per la valutazione delle prove saranno attribuiti al massimo 90 punti, tenendo conto dei seguenti criteri:

1,5 punti per ogni risposta esatta;

-0,4 punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta omessa

I punteggi ottenuti dai candidati saranno pubblicati su www.universitaly.it il 6 giugno (per la sessione di maggio) e l’8 agosto (per la sessione di luglio).

3. Istanza di inserimento nella graduatoria

Una volta superato il test si potrà presentare l’istanza di inserimento nella graduatoria di merito nazionale (per cittadini UE o equiparati) o locale (per cittadini non-UE residenti all’estero). La procedura è attiva dal 29 luglio e si chiude alle ore 15.00 del 2 settembre 2024. Nella domanda il candidato dovrà indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere, specificando in prima posizione Università della Calabria se ha prescelto l’Unical.

4. Pubblicazione risultati e immatricolazione

Il 10 settembre 2024 sarà pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale del CINECA, la graduatoria nazionale di merito nominativa. Risulterà “Assegnato” il candidato che rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, “Prenotato” su una scelta successiva il candidato che non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile. A quel punto sarà necessario completare la procedura di immatricolazione su Esse3 Unical.

Informazioni dettagliate e bando sono disponibili nella sezione dedicata all’ammissione al corso in Medicina e Chirurgia TD.

