Calcio a 5, la Futura vince: 3-1 al Canosa

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Polisportiva Futura ritorna al successo, soffrendo, dominando per quantità di gioco e possesso palla ma raddrizzando la situazione solamente nella ripresa. Gara più che onorevole e combattiva per Canosa, che non dimostra assolutamente la classifica attualmente in essere. Le scelte. Mister Fiorenza schiera il rientrante Parisi tra i pali, Minnella, Pizetta, Honorio e Cividini. Il tecnico Capurso risponde con Solosi tra i pali, Bocca, Mura, Capitan Boutabouzi e Telesca.

La partita

Svariate le azioni gol per la Futura accanto a qualche minima amnesia. Due pali, uno di Honorio ed uno, veemente, di Pizetta, un tentativo sotto porta del giovane Francesco Labate con 18 tiri in generale e tante parate di Solosi nel primo tempo. La gara, però non si sblocca. Nel secondo tempo, al quarto e diciassette secondi, durante una rubata su azione offensiva del Canosa, l’assist di Honorio per Minnella è perfetto, è 1 a 0 per la Futura. Mister Capurso ruota pochissimo il proprio roster ma, dopo un errore del giovane Verderosa sottoporta, è Mura, in pieno powerplay per pareggiare a realizzare.

Poco dopo, lo stesso Mura, verrà espulso per doppio cartellino giallo. Il forcing Futura a quel punto diventa assoluto ma, nonostante l’uomo in meno il gol del nuovo vantaggio non arriva. Toccherà aspettare dieci minuti dalla prima realizzazione ed a parti invertite, questa volta Honorio per Minnella, arriva la diagonale vincente. I tentativi a rete continueranno, così come le aurate di Norbert Marc Solosi. Più di quaranta tentativi a rete: il sigillo passa dai piedi del Capitano Cividini, bravo a punire la retroguardia pugliese. Termina 3 a 1. Tre punti vitali che servono tantissimo per la classifica.

