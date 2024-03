La Futura torna in campo: arriva Canosa

StrettoWeb

Prossimo impegno per la Futura, che ospita Canosa. Nella gara di andata, giocata in terra pugliese, fu 3-4 per la squadra reggina, grazie ai gol di Pizetta ed Honorio. Oggi, dopo il pari di Cesena, scaturito dal bel gol di Andrea Labate, dopo la pausa in campionato, la Polisportiva Futura ritorna in campo. Calcio d’inizio alle ore 19.30 di venerdì 8 marzo 2024 al Palattinà. I ragazzi di Mister Fiorenza non possono permettersi passi falsi.

L’analisi dell’avversario

I pugliesi hanno raccolto solo 9 punti in classifica e sono al momento ultimi con forte rischio retrocessione in A2. La Futura, dal canto suo, con 23 punti ed un nono posto in classifica cerca una vittoria per dare maggiore vigore e tranquillità al ranking. Girandola di cambiamenti per il Canosa: il nuovo allenatore è Capurso al posto di Tavone. Salutati Kaique Melo, Araca e Iodice sono arrivati il portiere Soltosi, Bocca e Nardacchione. Jaouad Boutabouzi, Iodice, La Bella, Mura e Subrizio sono i calcettisti più rappresentativi.

Dove vedere la partita

La gara sarà trasmessa sulla pagina social ufficiale della Polisportiva Futura a partire dalle ore 19.20 con telecronaca di Giovanni Mafrici. Replica il lunedì successivo sul canale 77 del Digitale Terrestre sulla Tv Ufficiale del Club, Reggio Tv alle ore 19. Arbitrano i signori Vincenzo Lo Presti di Enna, Pasquale Giaquinto di Ostia Lido con Cosimo di Benedetto di Lamezia Terme al cronometro.

