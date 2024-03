Futura nella capitale per l’impresa: assalto all’A.S. Roma

StrettoWeb

Quattro gare al termine della stagione regolare. Dodici punti in palio. Sabato 16 marzo, alle ore 18, la Polisportiva Futura gioca in terra capitolina. I ragazzi di Mister Fiorenza saranno al Pala To Live, casa dell’A.S. Roma. Gialloblu in ritardo di 8 punti rispetto alla quota PlayOff e con sette punti di margine sulla quota Playout, praticamente in un limbo.

L’analisi dell’avversario

Roma, forte di 37 punti in classifica, occupa un bel terzo posto, dietro solamente a Benevento e Manfredonia. Il Mister è Emanuele Di Vittorio, allenatore di un team ambizioso allestito per competere nelle zone alte del ranking. Parliamo di una società che investe tanto nel settore giovanile: Guerini è un giovane di valore, poi c’è anche Lavrendi da Motta San Giovanni, ma pure giocatori con tante presenze in nazionale under 19: Kamel, Lutta e Del Lago, giocatori di categoria. In porta c’è Ganho, di categoria superiore, il miglior portiere del girone a detta di tutti gli addetti ai lavori, con l’esperto universale Mathias Lara e la qualità di Da Silva.

In casa Futura, si cerca l’impresa che andrebbe ad impreziosire in chiave esponenziale una stagione complicata. Si, cerca, altresì, il bis in campionato dopo la vittoria contro Canosa, scaturita grazie alle reti di Simone Minnella, Humberto Honorio e del Capitano Jean Carlos Cividini. Arbitrano la signora Antonella Manca di Sassari, Vincenzo Buzzachino di Taranto con Cristea Ionut di Albano Laziale al cronometro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.