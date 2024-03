Frisenna al 90′, il Messina strappa un pari a Benevento

StrettoWeb

Mezza impresa per il Messina, che pareggia in casa della vice capolista Benevento. Un risultato d’oro, che dimostra quanto bene stia facendo la compagine peloritana in questo torneo. Un pari in casa di una delle favoritissime del torneo, che fa il paio con altri importanti risultati in trasferta e in campi importanti. A sbloccare il match è Lanini alla mezz’ora, ma ci pensa Frisenna a pareggiare al 90′.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 64 Benevento 58 Avellino 53 Picerno 51 Taranto 49 Casertana 48 Crotone 46 Giugliano 46 Latina 41 Sorrento 40 Audace Cerignola 40 Acr Messina 40 Foggia 38 Potenza 37 Catania 36 Turris 29 Virtus Francavilla 26 Monopoli 26 Monterosi Tuscia 24 Brindisi 19

