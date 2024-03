Fratelli d’Italia si congratula con la Reggio BiC per l’EuroCup 2024

StrettoWeb

Lo sport deve avere innanzitutto, come obiettivo principale, quello dell’ inclusione sociale e di rendere il più normale possibile la vita quotidiana alle persone con disabilità. Nella nostra città, sono presenti alcune società sportive, che tra mille difficoltà, sia di natura economica, ma soprattutto logistica, praticano discipline sportive per atleti diversamente abili. Una di queste è la Reggio Basket in carrozzina, che dal 2018 disputa il campionato nazionale di categoria, diventando un’ importante realtà nel panorama nazionale degli sport paraolimpici. Due settimane addietro, la Reggio BIC è stata la società organizzatrice dell’Euro Cup 2024, un torneo internazionale, che ha visto protagoniste le più importanti società sportive di Basket in carrozzina sia italiane che europee, che ha dato notevole lustro alla nostra città.

In tal senso, Fratelli d’Italia, si è voluto congratulare con la Reggio BIC, consegnando alla Presidente della società Ilaria D’Anna e ad una rappresentanza della squadra, una targa ricordo dell’ evento svoltosi due settimane addietro. Alla cerimonia di consegna, erano presenti il Consigliere Comunale Demetrio Marino, il Coordinatore Comunale di Fdi Ersilia Cedro, il Responsabile Comunale del Dipartimento Disabilità di Fratelli d’Italia Antonino Pratticò e il componenti del direttivi Comunale Giuseppe Quattrone, i quali hanno rimarcato la lodevole attività svolta dalla società, che tra mille difficoltà, consente a tanti atleti diversamente abiti di praticare attività sportiva nella nostra città.

”Da parte nostra- hanno dichiarato gli esponenti reggini di Fratelli d’Italia- ci sarà sempre la massima disponibilità verso società come la Reggio BIC, in tutte le sedi istituzionali, per sostenere le attività che meritoriamente portaborse avanti”.

