Frane, al via i lavori a Barcellona Pozzo di Gotto

StrettoWeb

Al via a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, il consolidamento di un tratto di via Leopardi interessato da un movimento franoso. L’intervento, che i residenti della zona attendono da anni, risolverà definitivamente un problema di sicurezza e consentirà di ripristinare la funzionalità di un’arteria viaria di grande importanza che collega la zona Arena Montecroci con via Cairoli, da una parte, e con via Raimondo Pettini, dall’altra.

La Struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e diretta da Salvatore Lizzio, ha assegnato i lavori alla Costruzioni Generali e Servizi di Ingegneria srl di Messina, in virtù di un ribasso pari al 31,5 per cento e per un importo di 450 mila euro.

L’area in questione è caratterizzata da un ripido versante sul quale, nel corso degli anni, si è sviluppato uno smottamento degradante che le piogge intense hanno acuito sensibilmente, coinvolgendo anche il piano viabile asfaltato. Sono ben visibili le crepe e gli scorrimenti superficiali che ne hanno compromesso l’assetto e la stabilità generale.

Tra gli obiettivi dell’intervento, il consolidamento del pendio e la risistemazione della viabilità. Si procederà con la realizzazione di opere di drenaggio, con il ripristino della sede stradale e la relativa bitumatura. Prevista, infine, la messa in opera di barriere stradali di sicurezza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.