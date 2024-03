Frana a Roccaforte del Greco: “dopo mesi la strada è ancora pericolosa”

StrettoWeb

A distanza di diversi mesi, la situazione relativa alla messa in sicurezza e alla rimozione dei detriti della frana sulla Strada Provinciale 23, a poche centinaia di metri dal centro abitato di Roccaforte del Greco rimane immutata. Nico Iamundo, Presidente regionale dell’U.Di.Con. Calabria APS, ha scritto alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per ricordare che “l’intervento di tamponamento per garantire la percorribilità della strada e prevenire l’isolamento del centro, avvenuto al momento dello smottamento, non è stato ancora completato“.

“Udicon Calabria – scrive Iamundo – tramite le sedi sul territorio, raccoglie le preoccupazioni dei cittadini residenti, i quali chiedono con forza di conoscere i tempi e le modalità di messa in sicurezza della zona. Numerosi sono infatti i disagi che i residenti stanno subendo“.

Domenico Iaria, Responsabile della sede U.Di.Con. di Villa San Giovanni, dopo aver ascoltato le preoccupazioni dei cittadini, ha dichirato: “Abbiamo ricevuto segnalazioni riguardanti lo stato del manto stradale, che presenta numerosi avvallamenti rendendo il transito pericoloso, soprattutto durante le ore notturne. Constatiamo la lentezza degli interventi, specialmente nei piccoli centri. Auspichiamo che il problema venga risolto al più presto, nella speranza che non rimanga irrisolto, come troppo spesso accade in situazioni simili“.

