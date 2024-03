Forza Italia, Occhiuto: “la vittoria del 1994 cambiò la storia del Paese”

StrettoWeb

“Il 27 marzo del 1994 il centrodestra, creato e guidato da Silvio Berlusconi, vinse, stravolgendo tutti i pronostici della vigilia, le elezioni politiche. Forza Italia, fondata pochi mesi prima, risultò essere il partito più votato. Un successo eclatante che cambiò per sempre la storia del nostro Paese: in quel giorno, esattamente 30 anni fa, venne archiviata la prima Repubblica e si affermò il bipolarismo. Il presidente Berlusconi era riuscito in pochissimo tempo a costruire un’alternativa concreta, credibile, nazionale, popolare, cattolica, europeista”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

“I cittadini lo premiarono, rigettando la proposta della sinistra, e aprendo decenni di successi per Forza Italia e per il nostro leader. Oggi ricordiamo con grande orgoglio quella prima vittoria, forti di radici e valori solidi che ci aiuteranno, con la guida del segretario nazionale Antonio Tajani, a custodire e alimentare anche in futuro l’immensa eredità politica donataci dal presidente Silvio Berlusconi”, conclude Occhiuto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.