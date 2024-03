Forza Italia, Occhiuto: “congratulazioni a Pittalis, Rini e Cappellacci”

StrettoWeb

“Congratulazioni e buon lavoro a Pietro Pittalis, neo segretario regionale di Forza Italia in Sardegna, e a Emily Rini e Ugo Cappellacci, responsabili dei nuovi Dipartimenti Montagna e Isole. Lavoriamo con Antonio Tajani per un partito sempre più protagonista in Italia e in Europa”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.