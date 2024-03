Forza Italia Giovani, nel messinese cinque nuovi segretari comunali

StrettoWeb

In provincia di Messina si rinnovano le cariche di segretario comunale di Forza Italia Giovani. Cinque i Comuni coinvolti, secondo il seguente ordine: Sebastiano Panzarella a Castell’Umberto, Salvatore Di Paola a Capo d’Orlando, Giacomo Fascetto a Capizzi, Carmen Lionti a Falcone e Vittorio Sabato a Taormina. “A ciascuno di loro porgo gli auguri più sentiti per un proficuo mandato all’interno del Partito”, afferma la Coordinatrice di Forza Italia in provincia di Messina, on. Bernardette Grasso. “La loro passione, il loro impegno e la loro dedizione saranno fondamentali per promuovere i valori e gli ideali di Forza Italia. D’altronde, sono sempre più i giovani che credono nei valori di un Partito liberale e popolare come il nostro. Questo non può che renderci orgogliosi per continuare nella strada intrapresa”, rimarca.

“Sono fiducioso in merito al lavoro che i nuovi segretari comunali svolgeranno – chiosa il vicepresidente regionale di Forza Italia Giovani, Matteo Randazzo. “Grazie a una vicendevole collaborazione, potremo lavorare per continuare nel processo di sviluppo del Partito in tutta la provincia messinese, coinvolgendo sempre più giovani che vogliono impegnarsi con responsabilità e senso civico”, conclude.

