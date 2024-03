Forza Italia, Cannizzaro: “alle Europee la Calabria sarà la prima regione come consenso” | INTERVISTA

StrettoWeb

A margine dell’importante evento di Pentedattilo dove è stato presentato il progetto di fattibilità per la riqualificazione dell’antico Borgo Grecanico, Francesco Cannizzaro, leader calabrese di Forza Italia, ha parlato anche di regionali ed europee. “Il centrodestra è una coalizione forte ed unita. Lo abbiamo dimostrato in Abruzzo e lo dimostreremo tra circa un mese in Basilicata dove qualche area di centro potrebbe appoggiare il presidente Bardi”, rimarca Cannizzaro.

“Le elezioni Europee? Stiamo lavorando con il presidente Occhiuto ed abbiamo incontrato vari sindaci. Candidature? Potrei fare 12 nomi, sceglieremo con calma nei prossimi giorni”, sottolinea Cannizzaro. “Come avevo già detto al congresso nazionale, vorrei che la Calabria fosse la prima regione d’Italia come consenso per Forza Italia ma c’è da lavorare tanto”, conclude Cannizzaro.

