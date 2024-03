Formazione in Calabria, al via il corso “Food&Beverage Experience Management”

StrettoWeb

Nei giorni scorsi a Paola, presso l’IPSEOA “San Francesco”, è stato presentato il nuovo percorso dell’Istituto Tecnico Superiore per la figura di “Food &Beverage Experience Management” che partirà nei prossimi mesi a Paola, presso le aule accreditate dell’IPSEOA, socio fondatore dell’Academy. L’incontro pubblico di presentazione del percorso, ha fatto registrare una grandissima partecipazione di persone proveniente dall’intero territorio costiero.

Gran parte dei partecipanti, dopo gli interventi del direttore della Fondazione ITS Academy Elaia Calabria, Michele Capalbo e del vicepresidente, Angelo Napolitano, hanno manifestato il loro

interesse compilando la preiscrizione al percorso. “Noi – ha dichiarato Domenico Abramo, direttore del Centro per l’impiego di Paola – siamo

certi, vista l’ottima partecipazione che ha avuto questo incontro di orientamento in entrata, che i risultati si vedranno”.

“Si sta evolvendo la cultura di un’alternativa all’università – ha sottolineato Elena Cupello, dirigente dell’IPSEOA San Francesco – e questa non è una cosa da poco nel nostro territorio, perché si amplia il ventaglio delle opportunità formative e lavorative”. Michele Capalbo ha evidenziato che “il successo dell’evento si è concretizzato grazie alla forte azione promozionale posta in essere sul territorio dal direttore del Centro per l’impiego di Paola, Domenico Abramo supportata da Francesco De Simone dell’Anpal Servizi e del Dirigente Scolastico dell’IPSEOA San Francesco, Elena Cupello.

“C’è un grande bisogno da parte delle aziende di figure qualificate – ha commentato Angelo Napolitano, vicepresidente ITS Elaia Calabria – c’è un grande bisogno di fiducia sul territorio e la responsabilità è tanta e la numerosissima partecipazione all’incontro di oggi ci conferma l’altissima aspettativa da parte della gente del territorio sulle opportunità di crescita, di lavoro e di stabilizzazione”.

Il corso di formazione tecnica terziaria post diploma consentirà a gran parte degli iscritti che completeranno con successo il biennio di studio, di trovare lavoro in maniera qualificata nel settore turistico in Calabria.

