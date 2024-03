Foce del Mesima, un anno dopo: il punto della situazione a Rosarno

StrettoWeb

E’ fissato per il prossimo venerdì 15 Marzo, con inizio alle ore 16.00 un importante convegno che avrà come oggetto la “Presentazione della Riserva Naturale Regionale Foce del Fiume Mesima” organizzato dall’ Organizzazione Aggregata del WWF di Vibo Valentia/Vallata dello Stilaro e che sarà ospitato nei locali dell’Istituto

Comprensivo Marvasi Vizzone di Piazza Duomo a Rosarno.

La Riserva Naturale della foce del Fiume Mesima è situata al confine tra le due province di Vibo (Nicotera) e Reggio (San Ferdinando e Rosarno) ed è stata istituita con legge regionale n. 47 del 16 dicembre 2022 che (art.6) ne affida la gestione e la cura al WWF di Vibo.

A poco più di un anno dalla sua nascita ufficiale, l’incontro di venerdì si propone dunque di fare il punto sullo stato di attuazione della legge, sui primi interventi già realizzati, su quelli programmati, senza sottacere le tante problematiche connesse alla nuova visione del territorio che si vuole affermare, basata sul rispetto per l’ambiente e un suo utilizzo compatibile, dopo decenni di incuria e di degrado dell’area.

Una volontà, un sogno per certi versi, che ha iniziato a insinuarsi nella

mente di una giovane biologa nicoterese, Jasmine De Marco, da quando iniziò a frequentare l’area per classificare e studiare le specie di piante e di uccelli che nelle varie stagioni frequentano la Foce del fiume, fino a comprenderne il grande valore naturalistico meritevole di essere valorizzato e tutelato per le presenti e le future generazioni.

Un’aspirazione che ha trovato subito il sostegno entusiastico del WWF

Calabria e di quello vibonese in particolare, fino alla legge Regionale presentata dal Consigliere Regionale Ferdinando Laghi. Il convegno prevede un’introduzione e i saluti del Dott. Guglielmo Galasso quale

Presidente della Organizzazione Aggregata WWF Vibo Valentia/Vallata dello Stilaro.

Seguiranno quelli del Dott. Pasquale Cutrì Sindaco di Rosarno del Dott. Luca Gaetano, Sindaco di San Ferdinando. Hanno assicurato la loro partecipazione tra i relatori: l’Avv. Angelo Calzone Delegato Regionale WWF Calabria, lo stesso Consigliere Regionale Dott. Ferdinando Laghi, il Dirigente del Settore Parchi e Aree Naturali Protette Regione Calabria Dott. Giovanni Aramini, l’Avv. Giuseppe Ranuccio in rappresentanza della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

E ancora, il Col. Giovanni Misceo Comandante Regionale Carabinieri Forestali, il C.F. Martino Rendina Comandante della Capitaneria di Porto- Guardia Costiera di Gioia Tauro e in conclusione il dott. Gianluca Catullo Habitat & Species Programme Manager del WWF Italia. Il Convegno sarà moderato dal Giornalista della Gazzetta del Sud Pino Brosio.

