Festival del Teatro Amatoriale: tutto pronto per l’ultima data a Scalea

Quinto e ultimo appuntamento per il Festival del Teatro Amatoriale organizzato dal Comune di Scalea con il patrocinio della Pro Loco Scalea e la Direzione Artistica del Cinecircolo Maurizio Grande. Giovedì prossimo, 21 Marzo alle 21.00 all’interno della Sala Polifunzionale di Scalea, si esibirà la Compagnia Teatrale Ni Cciam’ Truvat di Santa Maria del Cedro con lo spettacolo “Hotel Ammare”. Ospite della serata Francesco Garritano, Direttore della Scuola di Cinematografia Scirocco Film Academy di Belvedere M.mo.

La trama

La scena si svolge all’interno della portineria di un albergo molto trasandato, quasi una bettola, gestito a conduzione famigliare dal proprietario, Gennaro, dalla moglie Addolorata, la figlia Diega e la cognata Crocifissa. Gli ospiti sono molto particolari, in special modo una coppia in cui il marito deve subire la moglie logorroica. Il finale è inatteso, metafora della vita che a volte ci riserva sorprese più grandi di noi.

La compagnia

La Compagnia Teatrale nasce quasi per gioco, nell’agosto del 2016, da cui il nome “Ni Cciam’ Truvat”. Lo spettacolo messo inscena, pensato per un’esibizione locale, è stato la commedia di Eduardo De Filippo “Gennariniello”. Il debutto consacrò la Compagnia alla passione teatrale portando i componenti a dedicarsi in maniera continuata al teatro amatoriale.

Negli anni sono stati portati in scena diverse opere fra cui: “Sei mesi dal Paradiso”, “Cara Cummara”, “Hotel ammare”. Dopo lo stop forzato causato dalla pandemia di Covid-19, la Compagnia diventa

ufficialmente associazione teatrale nel maggio 2023 contando una ventina di componenti con passioni e lavori differenti, alcuni dei quali non si conoscevano neanche prima di questa esperienza che non solo li ha uniti nella comune passione teatrale ma ha reso tutti i componenti amici veri.

Unire e fare rete

La scorsa settimana, davanti ad un pubblico proveniente da tutto il territorio, la Compagnia Teatrale Tortorese ha fatto rivivere i lavori, gli usi e le tradizioni di un tempo con “Na Vota Mballaturru”. Prima dell’inizio dello spettacolo il sindaco di Scalea, unitamente al sindaco di Tortora Antonio Iorio e al Direttore Artistico del Cinecircolo Maurizio Grande, hanno sottolineato l’importanza delle occasioni

culturali per incontrarsi, unirsi e fare rete.

Ospite, l’attore di Belvedere Marittimo Antonio Fulfaro, che ha rimarcato come il teatro amatoriale sia una componente fortissima anche in vista di un futuro progetto di vita attoriale.

