Festival del Teatro Amatoriale, al via il 5° appuntamento a Scalea

Ancora un successo per il Festival del Teatro Amatoriale che ha portato in scena, giovedì scorso 7 marzo, la Compagnia della Rosa di Acquappesa con lo spettacolo “Il Pescatore di Ricci” opera di profonda riflessione sulla riscoperta dei valori che ci rendono umani. Prima dell’inizio dello spettacolo l’attore Leonardo Gambardella ha

parlato all’intera audience dell’importanza della voce e del linguaggio come strumenti attoriali.

Venerdì prossimo, 15 Marzo, come sempre alle 21.00 all’interno della Sala Polifunzionale di Scalea, la Compagnia Teatrale Tortorese porterà in scena “’Na Vota ‘Mballaturru”. Ospite della serata l’attore Antonio Fulfaro. “Na vota Mballaturru” è stata la commedia d’esordio della Compagnia Teatrale Tortorese, andata in scena nel 2012 nell’ambito della Zafarana Fest.

Rappresentata nel luogo in cui è ambientata, in Piazza Dante Alighieri ai “Piedi della Torre” del Palazzo feudale del centro storico di Tortora. Proprio dalla torre, chiama dai tortoresi “mballaturru”, deriva il titolo della spettacolo. La commedia è dedicata ad Amedeo Fulco, insigne umanista dedito all’educazione dei giovani, da insegnante prima e da preside poi.

Come sindaco di Tortora dal 1960 al 1966 ha istituito la Scuola di Avviamento Industriale che oggi porta il suo nome. Nel 1960 pubblicò il volume “Memorie Storiche di Tortora” in cui ricostruì la storia

del paese natio, a partire dall’antica Blanda, della quale intuì l’esatta ubicazione sul colle Palècastro, confermata dalle ricerche archeologiche. Nata nel 2012, la Compagnia Teatrale Tortorese porta avanti i valori della tradizione, stimolandone la scoperta o la ri-scoperta anche e soprattutto attraverso una lingua, quella dialettale, da conservare e tramandare alle nuove generazioni. Una lingua capace di narrare i borghi dell’Alto Tirreno e la loro storia millenaria.

Molteplici le opere portate in scena, “La Fissaziuni di Z’Attilio”, “Si l’avissi saputo prima”, “La Giusta Misura” scritte da Domenico Cirimele, coadiuvato in alcuni casi da Biagio Moliterni. La Compagnia Teatrale Tortorese aderisce alla Federazione Italiana Teatro Amatori, partecipando a diverse rassegne di teatro amatoriale fra cui “Amateatro” di Fagnano Castello. Nel corso degli anni ha vinto diversi premi per la miglior drammaturgia, regia e attori.

