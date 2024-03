“Il Festival del Sud – Valentia in Festa” brillerà al Salone del Libro 2024

StrettoWeb

Un riconoscimento significativo per gli eventi culturali di rilievo in Italia, il “Festival del Sud – Valentia in Festa” è stato selezionato tra i festival letterari da raccontare e promuovere al prestigioso Salone del Libro di Torino, che quest’anno si svolgerà dal 9 al 13 maggio 2024. Questa selezione non solo enfatizza l’importanza del festival nella promozione della cultura letteraria ma anche la sua capacità di creare un ponte tra le varie espressioni culturali del territorio italiano.

Il Salone del Libro introduce il progetto “Luci sui Festival”, un’iniziativa ambiziosa volta a collegare e dare visibilità alle numerose manifestazioni ed eventi culturali che annualmente animano l’Italia, creando occasioni di incontro tra lettori, autori e appassionati di letteratura. L’obiettivo è di offrire una piattaforma dove i festival letterari, che si svolgono da Nord a Sud del Paese, possano essere scoperti da un pubblico più ampio, evidenziando il loro contributo alla diffusione della cultura e del sapere.

Il “Festival del Sud – Valentia in Festa” è organizzato dall’Associazione Valentia e, nel corso degli anni, ha saputo guadagnarsi un posto di rilievo tra gli eventi culturali del Paese, attirando un numero crescente di partecipanti e ospiti di fama internazionale. La sua selezione per il Salone del Libro di Torino rappresenta un’opportunità unica di mettere in luce il lavoro svolto dall’associazione e di presentare al pubblico nazionale e internazionale le ricchezze culturali del sud Italia.

La settima edizione del festival, prevista per le prossime settimane, si annuncia già come un evento imperdibile per gli amanti della letteratura e della cultura. Il festival proporrà un programma ricco di incontri, dibattiti, workshop e letture, offrendo ai partecipanti la possibilità di immergersi in un ambiente dove la passione per i libri e la scrittura si fonde con la scoperta delle tradizioni locali.

Ampia soddisfazione del presidente dell’Associazione Valentia, Anthony Lo Bianco, che dichiara: “la partecipazione del “Festival del Sud – Valentia in Festa” al Salone del Libro di Torino è un momento di orgoglio per tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione e nella realizzazione dell’evento. È anche un segnale forte dell’importanza che i festival letterari regionali hanno nel panorama culturale italiano, dimostrando come eventi di questo tipo siano essenziali per mantenere viva la discussione e la riflessione su temi di attualità, letteratura, arte e società”.

Mentre il conto alla rovescia per il Salone del Libro di Torino 2024 e per la settima edizione del “Festival del Sud – Valentia in Festa” continua, la comunità letteraria e culturale è invitata a partecipare a questi eventi che promettono di essere ricchi di spunti, incontri e scoperte. La letteratura è un ponte che unisce, e iniziative come “Luci sui Festival” rafforzano questo legame, illuminando i molti modi in cui i libri e la lettura continuano a influenzare e arricchire le nostre vite.

