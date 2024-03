StrettoWeb

L’imprenditore romano Massimo Ferrero, noto per essere stato il proprietario della Sampdoria, è intervenuto nel corso di una trasmissione in onda su Radio Cusano dimostrando interesse per lo storico marchio della Reggina.

“Mi candido ad acquistare il marchio della Reggina, potrei farlo già domani mattina con un versamento. Mi piacerebbe molto fare due/tre anni di divertimento con il pubblico reggino, credo si dica così”, afferma Massimo Ferrero.

