Fenice, Trocini sullo sfogo di Ballarino: “il KO di Sant’Agata? Una cosa mi ha fatto male”

Dopo l’imbarazzante prestazione di Sant’Agata di Militello, la Fenice Amaranto torna in campo e lo fa al Granillo contro il Ragusa. Alla vigilia della sfida ha parlato mister Trocini, che non si era espresso nel post gara di domenica. L’allenatore ha detto la sua sullo sfogo di Ballarino: “sicuramente c’era delusione e quindi ha espresso il suo disappunto legittimo, come lo avevano tutti quanti. Ho visto comunque la squadra arrabbiata e penso che domani ci sarà una grande reazione. Vogliono, però anche devono, dimostrare che il patron si sbaglia”.

“Quello che è evidente è che questa squadra fatica ad avere costanza di rendimento, anche nei singoli”, continua Trocini, che poi parla di Provazza: “chi si impegna non gioca e l’esclusione di Provazza è una scelta tecnica. Penso lo abbia capito, però, perché in settimana è andato a 200 all’ora e domani giocherà”.

“La delusione di questa alternanza di risultati è forte, anche nei giocatori. Domenica si è provato a risolvere la partita in maniera individuale e confusionaria, è ciò che più mi ha fatto male. I playoff tuttavia sono alla potata ed è il nostro obiettivo minimo. Però dobbiamo dare un senso al campionato, altrimenti diventa complesso. Non ritengo che il percorso sia positivo, ma neanche così negativo”, aggiunge.

Infine il mister ha parlato di Rosseti, alla luce delle decisioni assunte dal club e dalla squalifica di 4 giornate: “Rosseti è dispiaciuto, questo è fuori discussione. La reazione me la spiego come quella di un ragazzo che tutti abbiamo aspettato tutto l’anno, su cui c’erano grosse aspettative, e questo lo ha pagato fortemente”.

