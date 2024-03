Female solo travel: Tropea meta perfetta per i viaggi in solitaria (e al femminile)

StrettoWeb

“Siamo felici di essere riconosciuti anche come destinazione esperienziale privilegiata – dichiara il Sindaco Giovanni Macrì – per accogliere questo trend sempre più in crescita” Il Primo Cittadino coglie l’occasione per rivolgere un pensiero alle donne, nella Giornata internazionale a loro dedicata e all’impegno quotidiano che continuano ad investire in tutti i settori, dall’imprenditoria, al mondo della scuola, dall’associazionismo, alla società civile per ottenere lo spazio meritato ed il protagonismo meritato.

“Se sei una donna che viaggia da sola – si legge su Visit Italy – ti sarai naturalmente interrogata sulla sicurezza delle destinazioni che sceglierai. Non c’è dubbio che un viaggio femminile in solitaria in Italia sia una scelta vincente sotto ogni aspetto e che la sicurezza sia quasi sempre garantita”.

Tropea: not just onions!

“Tropea: non solo cipolle! Conosciuta anche come la perla del Mar Tirreno – si approfondisce sul portale internazionale – Tropea è una delle località balneari più incredibili della Calabria! Sarebbe quindi l’ideale per un viaggio in solitaria al femminile durante i mesi più caldi, così da poter apprezzare appieno il fantastico litorale situato sulla Costa degli Dei.”

“Se amate lo snorkeling, la spiaggia più adatta è quella più grande di Tropea, soprannominata ‘a Linguata, ma altre località suggestive potrebbero essere Marina dell’Isola, oppure la spiaggia del Cannone o della Rotonda. Oltre alle spiagge, non dimentichiamo anche il caratteristico centro storico dove si trova un’ampia varietà di manufatti e prodotti tipici, come le famosissime cipolle di Tropea”.

