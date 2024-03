La felicità è una scelta quotidiana: appuntamento al Radice Alighieri di Reggio Calabria

StrettoWeb

Il 23 marzo 2024 presso l’IC Radice Alighieri via Regina Elena, plesso Catona Centro, locali scuola primaria, si è svolto l’ultimo appuntamento dell’iniziativa “Felicità cosa sei”, seconda edizione, in occasione della Giornata Internazionale della Felicità, progetto ideato e organizzato dall’Associazione culturale Melany Art l’Oasi Creativa. I piccoli allievi dell’Istituto, unitamente ai loro familiari, hanno partecipato attivamente al progetto che ha posto al centro un argomento messo spesso in secondo piano, ma che invece, è un benessere emotivo primario la FELICITA’.

Gli allievi liberamente e con tanta fantasia ed estro si sono cimentati in varie attività suggerite dai vari input che l’iniziativa prevedeva, creando un’intesa tra le loro performance e i messaggi che gli alunni hanno lanciato a tutti i convenuti. Il balletto suggestivo delle allieve di IV A Mariarita Giunta, Cloe Marcianò, Angela Aurora, e di IV B, Chanel Colombo e Francesca Scopelliti sulle note della famosissima canzone “Volare” di Domenico Modugno, apre l’intera kermesse lasciando tutti i presenti piacevolmente sorpresi.

Si prosegue poi ad un Inchiesta soggettiva, i piccoli allievi della II A rispondono alla domanda “Io sono Felice?”, le spontanee risposte dei bimbi hanno stupito il numeroso pubblico adulto presente rimasto gradevolmente meravigliato ed emozionato. La sala, che ha ospitato l’iniziativa, si trasforma in un coro generale con le classi IV A e B che cantano la canzone “Felicità” di Albano e Romina Power accompagnati dalla classe II A (Palmenta Maria Barbara, Ollio Paola, Nocera Samuel, Foro Giulia, Giulia Berretta, Cristian Campicelli, Melissari Giuseppe, Marsico Chiara, Negrut Angelo, Erika Brandi, Caridi Demetrio) che suona vari strumenti entusiasmando tutti i presenti, tanto che, con un fuori programma, l’intero pubblico adulto presente intona la canzone trasformandosi in un Karaoke generale.

Poi segue un momento poetico, con Giorgia Gatto IV A e Valerio Capua IV B che recitano alcune poesie. Il pomeriggio prosegue con l’apertura della mostra espositiva del concorso artistico “Felicità cosa sei per Me”, tante le opere partecipanti realizzate su vari materiali, tutte originali e bellissime ma soprattutto significative perché tutte hanno toccato argomenti meritevoli di lode come l’amicizia, la pace nel mondo, l’amore verso i rapporti umani, gli animali e l’ambiente.

L’elaborato artistico sorteggiato è stato “Felicità cosa sei per me” di Ollio Paola II A, che ha ricevuto in premio un buono regalo presso la Cartoleria Danny’s di Gianfranco Romanò via Augusta Pellaro, RC. Il pomeriggio prosegue con un delicato e toccante video proiettato in sala, il famoso monologo di Roberto Benigni proprio sulla Felicità che ha emozionato grandi e piccini. Tutti gli studenti vistosamente emozionati e concentrati sulle loro performance hanno donato a tutti i presenti momenti di riflessioni e messaggi di solidarietà, di bellezza d’animo ed empatia con i veri valori della vita.

L’incontro si è concluso con un caloroso e lungo applauso, consegna riconoscimenti e foto di rito. La sig.ra Pavone Teresa, presidente dell’associazione organizzatrice dell’evento, felice ed entusiasta per la buona riuscita dell’incontro, ha ringraziato la DS la sig.ra Simona Sapone per la sua disponibilità e gentilezza e le docenti referenti del progetto stesso, le sig.re Maria Labate e Fortunella Tramontana e il docente Rocco Malara, nonché tutti gli insegnanti che hanno seguito gli allievi all’interno delle classi di riferimento, gli studenti e i loro familiari e il personale non docente, tutti insieme sono stati i protagonisti di questa grande opera comunitaria.

“La felicità è una scelta quotidiana, non la trovi in assenza di problemi, ma la trovi nonostante i problemi, essa la riconosci dal rumore che fa andandosene”.

