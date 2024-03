Fabio Di Sole a “C’è Posta per Te”: cosa faceva l’ex calciatore calabrese a Canale 5

StrettoWeb

Ricordate Fabio Di Sole? Eh, come no! Nativo di Catanzaro, ha militato da calciatore – oltre che in giallorosso – anche per Cosenza e Reggina. Con quest’ultima, tra l’altro, ha conquistato la prima storica promozione in Serie A. L’ex giocatore, che ora gestisce un tabacchino nel capoluogo calabrese, è stato a “C’è Posta per Te” di Maria De Filippi su Canale 5, nel corso dell’ultima puntata, quella di sabato 9 marzo. I motivi? Non per lui, bensì per la figlia, Erika, chiamata in causa insieme ai genitori dal fidanzato di lei, Giovanni, che ha commesso un errore.

La storia

La coppia è stata insieme per un anno e mezzo, di cui otto mesi di convivenza, ma lui ha fatto un errore e la fidanzata lo ha lasciato. Quando si conoscono lui è a Londra per lavoro, mentre lei è di Catanzaro. Erika si sposta in Inghilterra, ma poi i due tornano in Italia per vivere insieme. Lui vuole avviare un’attività online e sta tutto il giorno al computer, lei invece vuole una vita più spensierata, divertirsi e uscire con le amiche.

Una notte, il 6 luglio, lui è al pc e inizia a chattare con una ragazza. Arrivano discorsi un po’ spinti, ci sono delle foto e una video-chiamata. Erika quella notte dorme lì con lui. La ragazza della chat vuole avvisare la sua fidanzata; lui non è abituato a queste cose e preso dal panico racconta tutto alla fidanzata, alle 3 di notte. Le fa vedere i messaggi, le foto, tutti i segreti. La fidanzata si arrabbia, piange, gliene dice di tutti i colori fino alle 6 del mattino e alle 9 lo sveglia e lo manda via di casa.

Giovanni va a vivere dalla madre ma riesce comunque a vedere Erika, per stare con lei. Pensa sia quasi superata ma ad agosto lei gli dice che non ha senso continuare così, ha bisogno di tempo, vuole metabolizzare. Lui ha paura di perderla, va nel panico e si convince che lei avrebbe trovato qualcun altro. Così inizia a ossessionarla. Lui era già di per sé geloso, ma la paura di perderle esaspera tutto. Così comincia a mandarle messaggi cattivi, va sotto casa a chiedere spiegazioni.

Così lei un giorno gli dice basta e i due si lasciano. Lui va in terapia e comincia a capire tante cose, così come che il panico e la paura sono legati alla paura dell’abbandono, già passata con il padre di lui, che ha abbandonato Giovanni quando era piccolo. Così va in panico tutte le volte che pensa che qualcuno voglia perderla. Da qui Giovanni decide di inviare la busta, oltre che a Erika, anche ai suoi genitori, tra cui appunto il papà di lei Fabio Di Sole, a cui il postino del programma di Canale 5 ha consegnato la busta.

Cosa è accaduto in puntata e la decisione di Erika

Al programma si presentano tutti e tre, Erika e i genitori. Giovanni comincia a parlare, chiede scusa e fa capire anche di voler ricominciare. Erika è serena, ha già iniziato una nuova vita, studia all’Università di Cosenza, ma non ha la forza di riprendere la relazione. Lo fa capire e, seppur dispiaciuta, dice chiaramente che il sentimento non è lo stesso di prima. Fabio Di Sole chiede a Giovanni rispetto e libertà per la decisione della figlia. Così la busta non viene aperta e i tre tornano a casa.

