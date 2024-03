Ex Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino, grande risultato per i lavoratori

StrettoWeb

“Oggi è una bellissima giornata per i lavoratori ed il territorio reggino” esulta il Segretario Generale della Fai Cisl Reggio Calabria Antonino Zema alla notizia della prosecuzione dei progetti Riforest@1 e Riforest@2 della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che garantirà a 39 operai dell’ex Consorzio di Bonifica del Basso Ionio Reggino, di essere assunti a tempo determinato, almeno fino al 31 dicembre 2024, al Consorzio di Bonifica Unico della Calabria.

“Non abbiamo lasciato soli, nemmeno per un istante, questi lavoratori – continua Zema – attraverso un incessante impegno per portare avanti questa vertenza sindacale, a tutela dei posti di lavoro.

Ci stiamo inoltre confrontando con i vertici del Consorzio Unico per arrivare, in tempi brevi, all’erogazione delle mensilità pregresse ai lavoratori, da novembre senza stipendio.

È però importante ribadire l’esito positivo di questa vertenza. Ringraziamo per il grande impegno profuso e senso di responsabilità al servizio della comunità, S.E. il Prefetto, dott.ssa Clara Vaccaro, e tutto il suo staff, senza i quali non si sarebbe arrivati in tempi così stretti ad un tavolo di chiarimento e risolutivo, così come i reparti di Digos, Carabinieri e Polizia per il supporto datoci, la città Metropolitana di Reggio Calabria, rappresentata dal Vicesindaco Carmelo Versace, da subito vicino alla problematica ed ai lavoratori, i Consiglieri regionali Matteani Giuseppe e Muraca Giovanni sensibili a questa problematica del territorio, il Commissario del Consorzio Unico, l’Assessorato e Dipartimento regionale all’Agricoltura, per aver trovato giuste soluzioni al tavolo delle trattive.

Oggi è una giornata di impegno sindacale importante, dove l’unità di intenti, la responsabilità e la volontà dei soggetti di pervenire tutti allo stesso risultato, ha dimostrato che, attraverso il confronto, le proposte e la capacità di creare sinergie è possibile risolvere anche le vertenze più spinose”.

