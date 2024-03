Europee, ecco i nuovi alleati di Cateno De Luca: “Mr. Valleverde”, Piera Aiello ed altri ex leghisti

StrettoWeb

Prosegue il lavoro di Cateno De Luca per allargare il Fronte della Libertà in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimi. Nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati a Roma, De Luca, assieme al presidente del movimento, Laura Castelli, al parlamentare Francesco Gallo ed al deputato regionale Ismaele La Vardera, ha annunciato i nuovi ingressi. Si tratta di Paolo Silvagni, ‘Mr. Valleverde’, titolare dell’omonima azienda di scarpe, con il suo Partito moderato d’Italia, di Piera Aiello, testimone di giustizia, già parlamentare M5S, di Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali, con il suo movimento, di Luana Guzzetti e Mauro Beccari, che rappresentano agricoltori e pescatori, Giacinto Boldrini del Partito Pensionati, dell’onorevole Roberto Berardelli, del Grande Nord, del giornalista Francesco Amodeo, già di Democrazia Sovrana e Popolare.

De Luca: “ecco le stelle del firmamento del Fronte della Libertà”

“Oggi ho avuto il piacere di annunciare, durante una conferenza stampa alla Camera, le nuove adesioni al nostro progetto “Libertà” per le elezioni europee. Tra le personalità di spicco che hanno deciso di unirsi al Fronte della Libertà ci sono Paolo Silvagni, noto come ‘Mr. Valleverde’, titolare dell’azienda di scarpe omonima e rappresentante del Partito Moderato d’Italia, e Piera Aiello, ex deputata del M5s e testimone di giustizia”, è quanto afferma Cateno De Luca. “Si uniscono al Fronte anche Giacinto Boldrini del Partito Pensionati, Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali, Luana Guzzetti e Mauro Beccari in rappresentanza di Noi agricoltori e pescatori, Roberto Bernardelli del Grande Nord, il giornalista Francesco Amodeo e il movimento Vita e Insieme Liberi“, rimarca De Luca.

“Queste nuove adesioni arricchiscono il nostro Fronte della Libertà con nuove voci e nuove energie. Ogni simbolo nel nostro manifesto è portavoce di un messaggio importante. Sono stelle del firmamento della libertà. Altri volevano essere con noi ma a modo loro. Noi dobbiamo essere inclusivi Partiamo dal principio di non fare agli altri ciò che hanno fatto a noi. Abbiamo altre 14 richieste di inserimento ma ci fermeremo a 17, probabilmente. Il 4 aprile avremo l’ultima conferenza stampa per ufficializzare le ultime 4 adesioni e il 6 aprile alle ore 11 ci sarà l’apertura della nostra campagna elettorale del Fronte delle libertà a Roma in piazza Santi Apostoli.

